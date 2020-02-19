В парламенте пройдёт международная конференция на тему функциональных автономий в странах ОБСЕ

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Стороны обсудили проведение конференции, на которой будут представлены опыт и модели функциональных автономий в разных странах ОБСЕ.

Председатель парламента подтвердила важность консолидации общества и обеспечения межэтнической гармонии и мира на всей территории Республики Молдова. Зинаида Гречаный приветствовала возобновление деятельности совместной рабочей группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии. Со стороны парламента, для обеспечения эффективной и интенсивной повестки дня, группу возглавляет вице-председатель законодательного органа Влад Батрынча.

– АТО Гагауз-Ери является положительным примером реинтеграции, развития и сокращения поляризации. На платформе рабочей группы будут обсуждаться законопроекты, которые еще больше интегрируют страну, – сказала Зинаида Гречаный.

В то же время она подчеркнула, что проекты, обсуждаемые на этой платформе, будут включены в повестку дня только после достижения консенсуса и согласования со всеми сторонами. Гречаный отметила, что не допустит повторения предыдущего опыта, передаёт moldpres.md.

Спикер парламента приветствовала предложение Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера о проведении конференции в Парламенте Республики Молдова в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, на которой будут представлены опыт и модели функциональных автономий в разных странах ОБСЕ.