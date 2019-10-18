В парламенте пройдет заседание Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам

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Парламент Республики Молдова примет 21-22 октября 53-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В мероприятии примут участие члены ПАЧЭС и Международного секретариата, секретари национальных делегаций, представители дипломатических миссий государств-членов, аккредитованных в нашей стране. Председатель парламента Зинаида Гречаный в первый день форума выступит перед участниками с речью.

53-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам откроет его председатель Метин Гюндогду. С приветственным словом выступят глава делегации парламента Республики Молдова в ПАЧЭС Петр Бурдужа и председатель Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский.

Одна из наиболее важных тем на повестке дня заседания – отчет «Безработица в государствах-членах ОЧЭС. Роль государства в продвижении создания рабочих мест». Начальник Управления политики занятости и регулирования миграции Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Анна Герганова и директор Национального агентства занятости населения Раиса Догару представят точки зрения ведомств по рассматриваемой в отчете проблематике.

На второй день делегаты примут участие в процедуре избрания председателя и заместителей председателя Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам.

Республика Молдова была в числе девяти стран, которые 26 февраля 1993 года приняли Декларацию о создании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время в ПАЧЭС входят парламенты 12 стран Черноморского бассейна, в том числе три члена ЕС. Сферы сотрудничества в рамках организации – это взаимная торговля, энергетика, социальная защита, образование, культура, охрана окружающей среды, туризм, развитие местной автономии и инфраструктуры.