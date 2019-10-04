В парламенте представили отчет о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева: какие решения были приняты

В парламенте представили отчет о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева: какие решения были приняты

Депутаты приняли сегодня к сведению отчет следственной комиссии по оценке порядка подготовки и проведения процедуры сдачи в концессию госпредприятия  «Кишиневский международный аэропорт». Его зачитал председатель комиссии Игорь Мунтяну, после чего депутаты задали вопросы.

Согласно решению, принятому сегодня депутатами, правительство должно потребовать в суде аннулирования соглашения о сдаче в концессию и наложения ареста на всё госимущество, находящееся в управлении ООО «Avia Invest» SRL, а также на имущество самой компании. Депутаты также потребовали от правительства подать в суд исковое заявление о расформировании  ООО «Avia Invest».

Также было решено, что парламент потребует от правительства внести представление по уголовному делу для проверки и расследования действий и бездействия членов мониторинговой комиссии на протяжении 2013-2019 годов в том, что касается деятельности по мониторингу исполнения соглашения о сдаче в концессию  Кишиневского международного аэропорта. В то же время Министерство экономики и инфраструктуры проведет технико-экономический аудит вложенных компанией «Avia Invest» инвестиций для установления реального размера активов, а также происхождения средств, израсходованных «Avia Invest» в 2013-2019 годах, пишет

Кроме того, парламент потребовал сегодня от Генеральной прокуратуры проверить порядок введения пошлины на модернизацию в аэропорту и изучить все документы и корреспонденцию, которую вели участники  концессионного конкурса, в том числе  запросить в этих целях документы в  соответствующих органах  Российской Федерации.

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