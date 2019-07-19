В парламенте предложили наложить секвестр на имущество лиц, причастных к “краже века”

В парламенте предложили наложить секвестр на имущество лиц, причастных к “краже века”

Парламент порекомендовал сотрудникам НАЦ, Агентству по возврату имущества, добытого преступным путем и Антикоррупционной прокуратуре изъять у причастных лиц активы, добытые в результате мошенничества в банковской системе.

Депутаты одобрили решение передать соответствующие рекомендации госорганам, пишет jurnal.md. В то же время, законодательный орган призвал эти институты возбудить исковое производство в интересах государства, с целью возмещения убытков от “кражи века”.

Молдова была потрясена подобным беспрецедентным мошенничеством, когда группа людей варварским образом похитила десятки миллиардов леев из банковской системы страны. К сожалению, процесс выявления и привлечения к ответственности виновных пока нельзя назвать удовлетворительным, – прокомментировал ситуацию один из авторов проекта.

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