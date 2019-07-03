В парламенте потребуют отставки всех членов КСТР

В парламенте потребуют отставки всех членов КСТР

Парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ потребует в парламенте отставки всех членов Координационного совета по телевидению и радиовещанию. Инициативу поддержали на сегодняшнем заседании комиссии шестеро из семи ее членов. Один воздержался. 

На заседании комиссии был заслушан отчет Координационного совета по ТВ и радио о деятельности за 2018 год. Члены комиссии констатировали целый ряд отклонений и нарушений, в связи с чем они решили отклонить доклад и  потребовать отставки всех 9 членов КСТР с занимаемых постов.

Стоит отметить, что длительность мандата члена Совета составляет 6 лет, пишет realitatea.md.

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