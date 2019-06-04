В парламенте начались переговоры между социалистами и АКУМ

В парламенте начались переговоры между социалистами и АКУМ

Руководство Партии социалистов пришло на переговоры с лидерами блока АКУМ. Информацию на своей странице в соцсети разместил депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

На разных ресурсах пишут, что, якобы, ещё ждут социалистов в парламенте. В действительности, уже более получаса идут переговоры между ПСРМ и АКУМ в парламенте. Социалистов представляет председатель партии Зинаида Гречаный, а также депутаты Влад Батрынча и Ион Чебан, – отметил он.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.

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