В парламенте начались переговоры между социалистами и АКУМ

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Руководство Партии социалистов пришло на переговоры с лидерами блока АКУМ. Информацию на своей странице в соцсети разместил депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

На разных ресурсах пишут, что, якобы, ещё ждут социалистов в парламенте. В действительности, уже более получаса идут переговоры между ПСРМ и АКУМ в парламенте. Социалистов представляет председатель партии Зинаида Гречаный, а также депутаты Влад Батрынча и Ион Чебан, – отметил он.

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