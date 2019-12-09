В парламенте Молдовы проходит выставка, посвященная Гейдару Алиеву

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В парламенте проходит юбилейная выставка, посвященная лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, организованная посольством Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

Выставку открыли председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РМ Гудси Османов.

– Я думаю, что каждый населенный пункт в Азербайджане помнит Гейдара Алиева и чтит его память. Это означает, что Гейдар Алиев навсегда останется президентом Азербайджанской Республики, – сказала спикер парламента, подчеркнув, что законодательный форум открыт для проведения выставок, организованных другими странами.

В своем выступлении посол Азербайджанской Республики в РМ отметил личность лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и хорошие молдавско-азербайджанские отношения сотрудничества.

Выставка будет проходить в парламенте до конца этой недели.