В парламенте Молдовы были сформированы три фракции (ВИДЕО)

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Три парламентские партии объявили о создании своих фракций на учредительном заседании законодательного органа. Самой крупной парламентской фракцией является фракция ПСРМ, в состав которой вошли 35 депутатов, избранных в результате выборов 24 февраля 2019 года.

Протокол о создании фракции на заседании зачитала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она стала и председателем фракции ПСРМ. Вице-председателем был избран Корнелиу Фуркулицэ, а секретарем – Василий Боля.

О создании собственной фракции объявили также демократы. В нее вошли 30 депутатов, фракцию возглавил Павел Филип. Председателем фракции “Шор”, представленной 7 депутатами, возглавил Илан Шор.

Блок “Акум” о создании парламентской фракции пока не объявил. К слову, на заседании присутствовал только один лидер “Акум” – Андрей Нэстасе, в то время как Майя Санду заседание пропустила, она находится в Брюсселе. По словам Нэстасе, они ответят на этот вопрос (о создании фракции – прим.ред.) в установленные законом сроки.

Отметим, что согласно регламенту законодательного органа, парламентские фракции формируются в течение 10 дней со дня учредительного заседания парламента.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание избранного в ходе выборов парламента страны.В его рамках с обращением к депутатам и гражданам выступил президент Игорь Додон.