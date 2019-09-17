В парке «Валя Морилор» открылась реконструированная гранитная лестница

0

Гранитная лестница в парке «Валя Морилор» открылась сегодня после реконструкции. Работы продолжались более года и проводились при финансовой поддержке мэрии Бухареста.

Реконструкция началась в мае 2018 года и в рамках проекта был отремонтирован фундамент, боковые опоры и 232 ступени, а также четыре входа на лестницу и установлено светодиодное освещение, пишет moldpres.md.

Восстановление гранитной лестницы стало возможным благодаря гранту в размере около 920 тыс. евро, предоставленному властями Сектора №1 Бухареста. Вместе с тем, Кишиневский Муниципальный совет выделил 3,5 млн. леев. Еще 5 млн. леев были предоставлены из местного бюджета.