В парке Валя Морилор орудует группа вандалов (ВИДЕО)

0

Группа вандалов орудует в столичном парке Валя Морилор. Одну из установленных на аллее скамеек неизвестные демонтировали и установили прямо на замёрзшей глади озера. Власти пообещали разыскать и наказать вандалов.

Не думаю, что это сделал кто-то в трезвом состоянии. Кому-то нечем было заняться, кроме как бросать скамейку в озеро. Никакой культуры или хороших манер, – пожаловались очевидцы случившегося.

Двое мужчин помогли достать скамью и установить на место. По словам руководителя городской ассоциации “Spatii Verzi”, такие случаи регистрируются как зимой, так и весной, пишет canal3.md.

Лица, совершившие данное деяние, будут найдены и наказаны за хулиганство. Виновным грозит штраф в размере от 500 до 2 500 леев, либо участие в неоплачиваемых общественных работах.