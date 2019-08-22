В парке на Рышкановке вспыхнул пожар: огонь тушили целый час

В парке на Рышкановке вспыхнул пожар: огонь тушили целый час

Пожар вспыхнул в парке сектора Рышкановка и напугал жителей столицы. Сухая растительность загорелась по неизвестной причине.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Дарьи Нечаевой, звонок в службу 112 поступил вчера, 21 августа, во второй половине дня. Спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Согласно зарегистрированной информации, на улице Алеку Руссо в муниципии Кишинёв сгорела сухая растительность на площади 0,7 га.

Пожарные тушили огонь целый час. В результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются, передаёт tvc.md.

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