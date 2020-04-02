В парке “Ла Извор” приступили к обустройству двух многофункциональных стадионов

В парке “Ла Извор” приступили к обустройству двух многофункциональных стадионов

В столичном парке “Ла Извор” начались работы по обустройству двух многофункциональных стадионов вместимостью 1 100 мест. Будут оборудованы зоны для игры в футбол, теннисные корты, беговые и велосипедные дорожки, а также зоны для отдыха.

Об этом на пресс-конференции сообщил генпримар муниципия Кишинев Ион Чебан. По его словам, у парка будет оборудована стоянка на 400 автомобилей, пишет ipn.md.

Как уточнил Чебан, аналогичные работы запланированы и в парках других секторов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md