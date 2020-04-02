В парке “Ла Извор” приступили к обустройству двух многофункциональных стадионов

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В столичном парке “Ла Извор” начались работы по обустройству двух многофункциональных стадионов вместимостью 1 100 мест. Будут оборудованы зоны для игры в футбол, теннисные корты, беговые и велосипедные дорожки, а также зоны для отдыха.

Об этом на пресс-конференции сообщил генпримар муниципия Кишинев Ион Чебан. По его словам, у парка будет оборудована стоянка на 400 автомобилей, пишет ipn.md.

Как уточнил Чебан, аналогичные работы запланированы и в парках других секторов.

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