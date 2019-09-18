В парке “Долина роз” стартовали работы по восстановлению аллеи

В парке “Долина роз” стартовали работы по восстановлению аллеи

Работы по восстановлению одной из двух основных аллей в парке “Долина роз” у входа с улицы Мелестиу стартовали в понедельник, 16 сентября.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, в парке планируется провести фрезерование и асфальтирование пешеходной зоны, а также установить бордюры. Работы выполняются частным разработчиком. Стоимость проекта составляет 1,7 млн леев.

Стоит отметить, что восстановление аллеи было перенесено в связи с тем, что в парке проводились другие работы по ремонту инженерных сетей.

Инициатива восстановления парков и скверов Кишинева принадлежит социалистам.

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