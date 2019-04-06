В парке “Дендрарий” установят пять новых фонтанов (ВИДЕО)

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Пять новых фонтанов установят в столичном парке “Дендрарий”. Первый начнёт работать уже этим летом. Его оборудуют на озере, остальные 4 – в недавно обустроенном саду “Вечность”.

Специфика этого фонтана, который будет и самым большим, заключается в том, что здесь установят статую пастуха. Издалека будет казаться, что он плывёт по воде, – рассказал директор парка “Дендрарий” Ион Озун.

Установка фонтана на озере обойдётся в 280 000 леев. Деньги выделило руководство парка, пишет publika.md.

Общая стоимость всего проекта превышает 5 миллионов леев. Основную часть средств выделили из муниципального бюджета. В планах у администрации парка – обустройство трёх новых входов в “Дендрарий”.