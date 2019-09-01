В парке «Алунелул» появится новый фонтан: для выбора дизайна проекта проведут конкурс среди молодых архитекторов

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Парк «Алунелул» на Буюканах будет полностью реабилитирован. Первый этап был завершен сегодня, на втором этапе запланировано много других интересных вещей, в том числе будет установлен новый фонтан. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель парламента, секретарь по идеологии Партии социалистов, экс-глава фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан

– Защитили его от незаконного строительства, а сейчас ведутся работы по реконструкции. В этом году, по инициативе фракции социалистов и при поддержке МСК, для парка «Алунелул» были выделены необходимые финансовые средства которые позволили отремонтировать пешеходные аллеи общей площадью 7800 кв.м. Необходимо отметить, что на протяжении более 50 лет в парке не проводилось абсолютно никаких работ, – сообщил он.

Как отметил Чебан, второй этап работ запланирован на следующий год. Он охватит реконструкцию прилегающей к парку территории и аллеи вокруг, предназначенной для велосипедистов, а также ремонт сцены, установка скамеек.

– В этом парке будет спроектирован и построен такой же интересный фонтан, как и у входа в «Долину Роз». Попросим молодых архитекторов, в рамках открытого конкурса, предложить свои проекты фонтана, – добавил социалист.