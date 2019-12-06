В Парканах загорелся автобус, перевозивший рабочих (ФОТО)

В Парканах загорелся автобус, перевозивший рабочих (ФОТО)

Возгорание автобуса заметили сотрудники дежурной части Бендерского УВД. К месту происшествия прибыли пожарные и наряды ГАИ.

Пассажирский транспорт загорелся ранним утром недалеко от села Парканы. В салоне находились 15 человек. Никто не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Когда водитель увидел пламя, попросил пассажиров выйти из салона и заблокировал движение транспорта в обоих направлениях. Была угроза взрыва газовых баллонов, заполненных метаном, которые располагались на крыше автобуса.

Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание. Пожар уничтожил моторный отсек и повредил внутреннюю часть салона.

По предварительному заключению специалистов, в аккумуляторной батарее замкнул силовой провод, что привело к воспламенению. Разбирательство продолжается.

 

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