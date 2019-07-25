В Парканах спасли молодого человека, который собирался прыгнуть с моста

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Инцидент произошёл около полуночи, 23 июля, на мосту Тирасполь-Бендеры. Возвращаясь из Паркан, экипаж бендерского отдела вневедомственной охраны увидел молодого человека, который сидел на перилах. Рядом на проезжей части были его обувь и мобильный телефон.

В ходе беседы правоохранители выяснили, что мужчина поссорился с девушкой и собирался покончить жизнь самоубийством, пишет mvdpmr.org. Улучив момент, сотрудник охраны рывком к себе снял молодого человека с перил и предотвратил трагедию.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила 24-летнего жителя села Парканы в бендерскую городскую больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.