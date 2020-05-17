В Парканах сбили велосипедиста: пострадавший госпитализирован

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Мужчина на велосипеде двигался по главной улице, со стороны Тирасполя. Водитель автомобиля Toyota ехал навстречу и собирался повернуть налево.

Водитель автомобиля не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на велосипед. Пострадавшего увезли на “скорой”. По словам врачей, 63-летний мужчина получил перелом бедра, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По данному факту проводится разбирательство.

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