В палате с мертвецами: о чём рассказывают пациенты городской больницы №1

Ситуация в муниципальной клинической больнице № 1 является катастрофической, и за это несёт ответственность руководство учреждения. К такому выводу пришла рабочая группа, которая провела в стенах больницы масштабные проверки, пишет zugo.md.

Как отмечает источник, неутешительные результаты проверок были обнародованы на совещании муниципалитета. По словам представителей столичной мэрии, пациенты, которые уже умерли, могут находиться в одной палате с другими, живыми пациентами, что является недопустимым.

В то же время специалисты отмечают, что, согласно больничному документу, в течение 2 часов после установления биологической смерти трупы в сопровождении медсестёр перевозятся в морг. Единственный имеющийся документ не дает никаких объяснений тому, что происходит с трупом в течение 2 часов с момента смерти и до поступления в патологоанатомическое отделение. Заместитель директора больницы Ион Артений подтвердил, что в больнице нет специальных мест для “передержки” трупов, и поэтому тела умерших часто находятся в обычных палатах.

Кроме того, пациенты и сотрудники медучреждения в один голос заявляют, что условия нахождения в больнице никак нельзя назвать достойными: постельное белье изношено, а посуда и другая утварь не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Как показала последняя проверка, в кабинетах администрации установлены современные системы для кондиционирования воздуха, в то время как во многих палатах, где это необходимо, такие устройства отсутствуют. И хотя недавно открытое отделение экстренного приема оборудовано в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения, в больнице ощущается острая нехватка медицинского персонала. Ночью в двух отделениях терапии дежурит всего один врач, а это значит, что при поступлении двух пациентов одновременно последние рискуют остаться без медицинской помощи.