В озере Валя Морилор на поверхность всплыли десятки мёртвых рыб: эксперты назвали это явление необъяснимым (ВИДЕО)

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В озере столичного парка Валя Морилор всплыли на поверхность десятки мертвых рыб. Представители Ассоциации Spaţii Verzi говорят, что подобное уже случалось, но в летний сезон, когда на улице было очень жарко, а это явление в весенний период года необъяснимо.

Специалисты взяли пробы для того, чтобы установить причину, по которой произошёл массовый мор рыбы. Результаты анализов будут готовы спустя несколько недель, пишет canal3.md. Прохожие говорят, что такие «красоты» парка им не по душе.

– Видимо, вода загрязнена. Это ненормально, это наша экология, чистый воздух, наше здоровье, – считает жительница столицы.

Горожане недовольны тем, что проблемами столичных озёр никто не занимается. По их мнению, для этого должна быть создана соответствующая служба. Представители Центра экологических исследований считают, что причиной этого явления может быть повышенное загрязнение воды.

– Река Дурлешть, которая впадает в озеро Валя Морилор, может быть одной из причин мора рыбы, – считает глава Центра Аркадий Ляху.

Представители Ассоциации Spaţii Verzi сообщили, что точная причина этого явления будет установлена после того, как будут получены результаты анализов воды. Они не исключают того, что кто-то использовал электроудочку, что привело к массовому поражению рыбы в озере.