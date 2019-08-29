В озере парка «Валя Морилор» едва не утонула женщина: ей вовремя оказали медицинскую помощь

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Инцидент произошёл во вторник, 27 августа. Согласно полученной информации, 55-летняя женщина начала тонуть в озере парка «Валя Морилор» столичного сектора Буюканы. Её вовремя вытащили из воды и оказали медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, бригада врачей прибыла на место происшествия в течение 6 минут. Спасатели передали пациентку медикам, которые продолжили реанимационные мероприятия. Женщину в стабильном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение для специализированного лечения.

В тот день жизнь ещё одного человека была спасена усилиями врачей реанимационного отделения. Речь идёт о 53-летнем жителе сектора Ботаника, который почувствовал резкую боль в груди и вызвал бригаду скорой помощи. Вызов был принят и отмечен красным кодом, который означает, что жизнь человека находится в опасности. Врачи прибыли в течение 6 минут. Они поставили диагноз «острый инфаркт миокарда». Пациенту была оказана квалифицированная первая медицинская помощь, было принято решение госпитализировать его в срочном порядке.

Так как мужчина оказался крепкого телосложения, медики вызвали на помощь спасателей, чтобы помочь донести пациента к машине. Когда его несли к реанимационному автомобилю, состояние пациента резко ухудшилось и у него произошла остановка сердечно-дыхательной системы. Реанимационная группа успешно провела все кардиореспираторные реанимационные манёвры, впоследствии чего жизненно важные параметры стабилизировались. Пациент был госпитализирован.