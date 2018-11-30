В отсутствие оппозиции власть приняла дефицитный бюджет на 2019 год

В последний день мандата нынешнего созыва законодательного органа страны парламентское большинство в отсутствие оппозиции в окончательном чтении приняло проект закона о государственном бюджете на 2019 год. Как и все последние 9 лет, что у власти находятся так называемые проевропейские партии, проект госбюджета принят с серьезным опозданием, в то время, как сам бюджет – дефицитный. Согласно данным, представленным Министерством финансов, дефицит бюджета будущего года составит 5 с половиной миллиардов леев. И, как и раньше, дефицит бюджета власти намерены покрывать за счет внешнего финансирования, эмиссии государственных ценных бумаг и продажи государственной собственности, пишет a-tv.md.

Известно, что правительство, создавая проект госбюджета, очень сильно рассчитывает на внешнее финансирование. Так, кредиты и гранты вписаны в статьи доходов. За счет внешних средств власти планируют покрыть и дефицит бюджета, и рост внешнего долга. При этом Демпартия, несмотря на явное нежелание Евросоюза возобновлять финансирование, даже не рассматривает вариант, что европейских денег Молдова не увидит. Однако в качестве запасного варианта, правительство в лице Министерства экономики и Министерства финансов не побрезгует и деньгами населения, посредством увеличения уровня и количества налогов и штрафов. Так, по словам Октавиана Армашу, который представлял проект госбюджета на 2019 год в первом чтении, может быть увеличено налоговое бремя для населения, и доведено, как в Румынии до 30% из ВВП. Кроме того, по подсчетам Минфина, внешний долг государства, на конец 2019 года, увеличится до 63 миллиардов леев.

В данной связи, парламентская оппозиция, когда представлялся проект госбюджета в первом чтении, била тревогу, заявляя, что 2019 год станет годом, когда населению нашей страны придется еще туже затянуть пояса, и в полном объеме выплачивать проценты по долгам и кредитам, набранным проевропейской властью. Так, например, депутат-социалист Владимир Головатюк заявлял, что растет не только государственный долг, но расходы на его обслуживание. По словам Головатюка, «суммарно увеличение расходов на обслуживание долга сопоставимо с увеличением расходов на оплату труда». При этом, депутат-социалист Владимир Цуркан сообщил, что только на обслуживание той части государственного долга, появившегося из-за покрытия кражи миллиарда, в 2018 году ушло более 700 миллионов леев, а в 2019 году – более 830 миллионов леев.

Согласно законопроекту, утвержденному в окончательном чтении, доходная часть госбюджета в 2019 году, составит чуть более 42 млрд. леев, в то время, как расходная часть запланирована на уровне чуть менее 48 млрд. леев. Планируется, что в виде налогов и пошлин в бюджет поступит чуть более 37 млрд. леев. Поступления грантов ожидаются на уровне почти 2 млрд. леев.

Напомним, бюджет был принят в окончательном чтении 58 голосами. Парламентские фракции Партии социалистов и Партии коммунистов отсутствовали на заседании парламента, протестуя против поведения парламентского большинства, которое на протяжении всего мандата этого созыва отклоняло их инициативы