В отремонтированном здании президентуры каждые 2 недели будет проходить День открытых дверей

Ко Дню независимости все капитальные работы по ремонту здания президентуры были завершены, а в ближайшее время будет доставлена мебель, расходы на которую также взяли на себя турецкие партнеры. Об этом журналистам рассказал президент страны Игорь Додон.

По его словам, не позднее середины октября нашу страну посетит президент Турции Реджеп Эрдоган, и вместе они откроют отремонтированное здание. Игорь Додон также поведал, что в настоящее время все сотрудники аппарата президента размещаются в трех разных зданиях, а после того, как президентура будет сдана в эксплуатацию, он надеется, что все они окажутся под одной крышей.

– Каждые две недели мы будем проводить День открытых дверей для всех граждан Республики Молдова. Это международная практика, мы будем проводить экскурсии для всех, кто желает, – сказал он.

Напомним, ремонтные работы в здании президентуры проходят по личной договоренности Игоря Додона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Расходы взяла на себя турецкая сторона. Здание будет впервые отремонтировано и открыто после апрельских погромов 2009 года.