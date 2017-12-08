В отношении главы управления здравоохранения Михая Молдовану инициировано уголовное преследование (DOC)

Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя, опубликовав соответствующий документ.

Так, преследование было начато Антикоррупционной прокуратурой 20 октября. По словам народного избранника, это стало результатом множества обращений, сделанных Партией социалистов в отношении чиновника.

— Чего только не намутил сей гражданин! И увольнения «по беспределу», и унижения врачей, и финансовые нарушения, и сомнительные сделки, и бог еще знает что! Но каждый раз НАЦ и АП были слепы и глухи. Сейчас вот лед тронулся. Ну поглядим, — заметил депутат.

Напомним, фракция Партии социалистов в мунсовете Кишинева не раз требовала инициировать освобождение либерала Михая Молдовану от должности главы Управления здравоохранения.

К заявлению на имя Грозаву социалисты прикрепили материалы с результатами проверок, осуществленными Финансовой инспекцией в Управлении здравоохранения Кишинева. Из документов четко следует, что Молдовану потратил неизвестно на что 6 миллионов 867 тысяч леев через фантомные фирмы. Вопиющие беззакония были допущены либералом и при публичных закупках для осуществления ремонтных работ в медучреждениях. Также был выявлен конфликт интересов при сдаче Молдовану в аренду некоторых помещений Детской муниципальной клинической больницы №1. Учитывая эти, а также многие другие допущенные чиновником нарушения, социалисты считают, что Михай Молдовану должен быть отправлен в отставку.