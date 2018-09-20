В Оргеевском районе женщина тяжко ранила ножом сына и мать (ВИДЕО)

Страшный инцидент произошел во вторник, 18 сентября, около 15.00, в селе Иванча.

Женщина набросилась с ножом на собственного 10-летнего сына и на 59-летнюю мать, нанеся им серьезные раны. Так, у ребенка зафиксированы несколько глубоких порезов на ноге, а у женщины – рана в животе. Мальчик был прооперирован, состояние обоих пострадавших – тяжелое, пишет canal3.md.

Что побудило женщину причинить тяжкие травмы ближайшим родственникам, на данный момент неясно. Полиция ведет расследование.