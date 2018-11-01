В Оргеевском районе ушёл из жизни примар одного из сел

В Оргеевском районе ушёл из жизни примар одного из сел

Владимира Кочорва, примара села Брэвичень района Орхей, сегодня не стало. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виорел Фурдуй, исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы.

– Сегодня умер наш коллега, мэр города Брэвичень, Владимир Кочорва. Это был прекрасный, активный и уважаемый всеми человек, который много лет занимался возрождением родного села, созданием рабочих мест и развитием всего района. Это огромная трагедия для всех: семьи, жителей села и примаров. Мы все сожалеем о такой потере! – отметил он. 

Владимир Кочорва был избран мэром села Брэвичень в 2015 году от Либерально-демократической партии Молдовы.

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