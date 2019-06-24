В Оргееве за одну ночь сгорели три автомобиля (ФОТО)

В Оргееве за одну ночь сгорели три автомобиля (ФОТО)

За одну ночь на одной из улиц Оргеева сгорели сразу три машины. Инцидент произошёл во дворе пятиэтажного дома по адресу В. Купча, 7.

В тушении были задействованы 6 пожарных и 2 единицы спецтехники. По версии спасателей, автомобили подожгли намеренно, пишет radioorhei.info.

Никто из людей не пострадал. Повреждения получили автомобили Opel Astra, Jeep Grand Cherokee и Kia Sorento, принадлежащие разным лицам.

Во всех трёх случаях возгорание началось с левого заднего колеса. Далее огонь перекинулся на кузовы и салоны автомобилей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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