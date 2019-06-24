В Оргееве за одну ночь сгорели три автомобиля (ФОТО)

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За одну ночь на одной из улиц Оргеева сгорели сразу три машины. Инцидент произошёл во дворе пятиэтажного дома по адресу В. Купча, 7.

В тушении были задействованы 6 пожарных и 2 единицы спецтехники. По версии спасателей, автомобили подожгли намеренно, пишет radioorhei.info.

Никто из людей не пострадал. Повреждения получили автомобили Opel Astra, Jeep Grand Cherokee и Kia Sorento, принадлежащие разным лицам.

Во всех трёх случаях возгорание началось с левого заднего колеса. Далее огонь перекинулся на кузовы и салоны автомобилей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.