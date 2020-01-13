В Оргееве воры украли у женщины сумку с деньгами, накопленными на кредит

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Жительница Оргеева лишилась значительной суммы денег. Возвращаясь с работы, у нее украли сумку, в которой находились денежные средства и товары на 35 тысяч леев.

Как заявила пострадавшая, деньги предназначались для погашения кредита. По словам руководителя пресс-службы Инспектората полиции Оргеева Ирины Бурдужан, подозреваемых в совершении преступления двое. Обоим по 18 лет, передаёт publika.md.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Они признали вину, им грозит до 7 лет тюрьмы.