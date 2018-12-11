В Оргееве воры украли сейф с крупной суммой денег

Крупное ограбление произошло в селе Пересечина Оргеевского района. Несколько неизвестных похитили из офиса местной компании сейф, в котором находилось 150 000 леев.

По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Марианы Бециву, подозреваемые разбили окно на первом этаже и вынесли из помещения сейф. На улице преступники вскрыли металлическую дверь сейфа и забрали оттуда 156 000 леев.

По словам местного охранника, он не заметил ничего подозрительного. Органы правопорядка разыскивают подозреваемых, пишет unimedia.info.