В Оргееве водитель сбил пьяного пешехода: мужчина скончался

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Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался, попав под колёса авто. Трагедия произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Оргеев.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, жертвой оказался 39-летний мужчина, которого сбил пикап Ford Tranzit. Мужчина переходил дорогу за пределами пешеходного перехода, на участке дороги без освещения. В результате удара он скончался на месте до приезда “скорой”.

Во время трагедии рядом с жертвой находился приятель, который рассказал полиции, что незадолго до случившегося они употребляли спиртные напитки. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.