В Оргееве в заброшенном доме сгорел бездомный

В Оргееве в заброшенном доме сгорел бездомный

Шокирующий случай произошёл в Оргеевском районе. Мужчина 60 лет умер после того, как в заброшенном доме, где он жил, вспыхнул пожар от непотушенной сигареты. Инцидент произошёл сегодня ранним утром.

Случайный прохожий сообщил о пожаре в службу 112, пишет publika.md. Два расчёта пожарных прибыли на место происшествия и обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, у пострадавшего не было постоянного места жительства. Тело отправили на экспертизу, пишет publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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