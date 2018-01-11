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В Оргееве произошло ДТП с участием микроавтобуса: одна из пассажирок серьезно пострадала (ФОТО)

В Оргееве произошло ДТП с участием микроавтобуса: одна из пассажирок серьезно пострадала (ФОТО)

На место происшествия прибыли скорая помощь и экипаж полиции.

Авария произошла в Оргееве. 35-летний водитель автомобиля Dacia, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту Кишинев – Рышканы. В маршрутке находились 11 пассажиров, сообщает jurnal.md.

В результате столкновения серьезно пострадала одна из пассажирок микроавтобуса. Ее доставили с многочисленными травмами в Районную больницу Оргеева.

Прибывшая на место ДТП полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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