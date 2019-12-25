В Оргееве произошёл пожар на птицефабрике: погибли более 7 тысяч птиц

В Оргееве произошёл пожар на птицефабрике: погибли более 7 тысяч птиц

Инцидент произошёл вчера, 24 декабря, на птицефабрике в населённом пункте Селиште Оргеевского района.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, сообщение было получено в 22.29. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Спасатели установили, что огонь захватил крышу здания. Сотрудникам ГИЧС удалось потушить огонь в кратчайшие сроки и предотвратить его распространение на другие объекты, передаёт stiri.md.

В результате инцидента была уничтожена крыша здания, а 7 400 птиц погибли. Причина и все обстоятельства возгорания устанавливаются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md