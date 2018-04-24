В Оргееве пенсионер скончался, провалившись на мотоблоке в овраг (ФОТО)

В Оргееве пенсионер скончался, провалившись на мотоблоке в овраг (ФОТО)

Трагедия произошла вчера вечером в селе Воронец Оргеевского района.

По данным Инспектората полиции Оргеева, 65-летний мужчина хотел пересечь неогороженный мост на мотоблоке. Однако транспортное средство не было оборудовано системой освещения, а происходило всё в тёмное время суток, поэтому мужчина, не оценив ситуацию, слишком близко подъехал к краю моста и провалился в овраг.

В результате падения, пенсионер получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. На данный момент полиция расследует это дело.

Напомним, что вчера в Теленештах машина с пассажирами угодила в канаву с водой, в результате чего погиб молодой человек.

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