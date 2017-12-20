В Оргееве пара принуждала несовершеннолетнюю оказывать им сексуальные услуги (ВИДЕО)

Поначалу мужчина и женщина заплатили за услуги, однако затем стали угрожать и требовать интима бесплатно.

Пара из Оргеевского района в возрасте 26 и 36 лет привлечена к уголовной ответственности за то, что подвергла 17-летнюю девушку сексуальной эксплуатации. Подозреваемые убедили несовершеннолетнюю вступить с ними в сексуальный контакт за 300 леев, а за последующий акт – за 400 леев.

Впоследствии мужчина и женщина потребовали вернуть деньги и стали угрожать девушке, требуя в будущем оказывать им сексуальные услуги бесплатно.

Правоохранительным органам, однако удалось спасти несовершеннолетнюю от сексуальной эксплуатации. В ходе обысков по месту жительства пары полиция изъяла мобильные телефоны, коноплю и патрон калибра 5,45.

На данный момент мужчина арестован на 30 суток, а женщина находится под следствием на свободе. Если оба будут признаны виновными, то им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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