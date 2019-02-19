В Оргееве около двух месяцев не могут найти пропавшую женщину: родственники просят помощи

В Оргееве около двух месяцев не могут найти пропавшую женщину: родственники просят помощи

49-летняя жительница села Будэй Оргеевского района отправилась к родственникам в соседнее село и бесследно исчезла. Уже около 2 месяцев её не могут найти.

Сразу после исчезновения женщины, родственники обратились в полицию. По данным правоохранительных орагнов, утром 27 декабря Валентина Унку отправилась в село Исакова и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 1,65 м, среднее телосложение, глаза карие. В день исчезновения была одета в синюю куртку, чёрные штаны, бордовую шапку и обута в сапоги чёрного цвета.

Тех, кто узнал женщину, изображённую на фотографии, и знает о её местонахождении, просят звонить в Службу 112 или по номеру 079 413 520. Важна любая информация.

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