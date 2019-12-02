В Оргееве мужчина из ревности убил приятеля

0

Трагедия произошла в ночь на 30 ноября в селе Жора де Жос Оргеевского района. Сельчанин приревновал сожительницу к другу, с которым она распивала алкоголь, и до смерти забил приятеля.

Тело погибшего обнаружили вчера днём в сельском доме, пишет deschide.md. Жертвой оказался 44-летний мужчина, который в минувшую субботу пришёл к 43-летней знакомой. Они вместе стали распивать спиртное. Вечером домой вернулся 42-летний сожитель хозяйки дома, избил из ревности гостя и оставил лежать на полу, а сам с возлюбленной покинул жилище.

Вернувшись домой на следующий день, женщина обнаружила бездыханное тело приятеля и вызвала полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали на 72 часа.