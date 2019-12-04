В Оргееве фура насмерть сбила женщину, переходившую дорогу

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Женщина скончалась на месте после того, как её сбила фура. Трагедия произошла вчера вечером на трассе R-6 Кишинёв-Оргеев, у въезда в населённый пункт Пересечино.

По данным местной полиции, 57-летняя женщина переходила дорогу, в этот момент на неё наехала фура марки MAN. За рулём транспортного средства находился мужчина того же возраста, передаёт deschide.md.

В результате аварии женщина получила серьёзные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.