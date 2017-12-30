В Оргееве четверо людей оказались в больнице в результате серьезного ДТП (ФОТО)

Транспортные средства также получили значительные механические повреждения.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи села Миток Оргеевского района. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 21-летний парень, ударил сзади Opel Corsa в момент, когда тот хотел повернуть налево в сторону населенного пункта, сообщает today.md.

В результате аварии транспортные средства оказались сильно повреждены, а 20-летний водитель Opel и трое его пассажиров были госпитализированы с многочисленными травмами.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тирасполе произошло два серьезных ДТП. В первом случае тепловоз протаранил легковой автомобиль, а во втором автоледи сбила пожилую женщину.