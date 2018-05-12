В организованном президентом Фестивале семьи в Комрате приняли участие 10 тысяч человек (ФОТО)

Мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, было организовано Благотворительным фондом первой леди «Din suflet», под эгидой Президента Республики Молдова. Фестиваль, наряду с 10 000 жителями Гагаузии, посетил и сам глава государства вместе с семьёй.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Игорь Додон.

– Малыши были счастливы прокатиться на паровозике, посмотреть представление, организованное детскими коллективами, посмеяться вместе с клоунами, получить призы и подарки, – рассказал он.

Глава государства отметил необходимость как можно чаще проводить мероприятия, посвящённые популяризации ценностей традиционной семьи, так как они способствуют укреплению общества.

– Важность семьи бесспорна, так как она является основой в строительстве будущего, в семье формируются поколения и цементируются традиции, – заключил он.

Кроме этого, глава государства пригласил всех жителей города Бельцы также принять участие завтра, а жителей Кишинева – 15 мая, в Фестивале семьи.

Напомним также, что в сентябре, впервые в Кишиневе, под эгидой Президента Республики Молдова пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет около 2000 участников из более чем 50 стран. В конгрессе примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также один из высокопоставленных представителей Ватикана.