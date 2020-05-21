В оправе нового формата

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Пандемия меняет стандарты. Человек доказывает, что готов работать, любить и творить в любых условиях. Естественно, живое общение незаменимо, но чтобы не делать в нём пауз, можно увидеть, услышать и понять друг друга даже на расстоянии. Именно это и пытаются доказать организаторы Международного фестиваля детского и юношеского творчества GREECE’s HOPE.

Международный фестиваль детского и юношеского творчества GREECE’s HOPE стартовал в сентябре прошлого года в городе Нафплион – первой столице Греции. В нём приняли участие юные, молодые и даже взрослые таланты из 12 стран, в числе которых Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Украина, Греция и ряд других. Две молдавские исполнительницы завоевали Гран-при фестиваля в номинации Folk. Аналогичные фестивали проходили в Болгарии – OBZOR’s HOPE и в Турции – TURKISH HOPE.

Как пояснил организатор фестиваля музыкальный продюсер Митя Эффтэрман, из-за пандемии традиционные фестивали в Турции и в Греции перенесены на следующий год. Но чтобы дети не потерял веру в искусство, организаторы решили перевести мероприятие в телевизионный формат JUNIOR’s HOPE онлайн.

Сейчас проходит регистрация и приём заявок на участие. Дети отправляют наработанные в течение года видеоматериалы с концертных площадок или записанные дома. Конкурс многожанровый, включающий вокал, хореографию, чтение литературных произведений и т. д. Свои работы могут представить будущие радио- и телеведущие. В общем, для творчества нет границ.

25 мая заканчивается приём заявок, и уже на следующий день конкурсанты смогут посмотреть своё профессионально смонтированное видео. Пользователи социальной сети Фейсбук могут лайками указать на конкурсанта, который станет победителем по версии зрительских симпатий. Трое из конкурсантов, наиболее понравившиеся зрителям, автоматически становятся финалистами фестиваля. По всем результатам члены жюри выберут ещё 22 участников. Всего в финале будет запланировано 25 номеров. 31 мая в два часа дня будет запущена трансляция финала. Организаторы уверяют, что это будет красочное шоу.

Тем, кто не попал в майский финал, не следует огорчаться. Подавать заявки можно и в следующем месяце. Учитывая ситуацию, организаторы решили создать вторую серию фестиваля, итоги которой будут подведены в конце июня. Возможно, будет и третий сезон, который стартует в сентябре.

Сезонность международного фестиваля JUNIOR’s HOPE онлайн, вложенного в оправу видеоформата, будет зависеть от реакции зрителей и активности участников.