В Окницком районе микроавтобус сбил насмерть женщину

Фатальная авария произошла на местной дороге в селе Дэнчень.

По словам пресс-секретаря Инспектората полийции Окницы Дины Фомин, 37-летний водител микроавтобуса, сдавая назад, был невнимателен и сбил 58-летнюю местную жительницу. Женщина была доставлена в районную больницу, однако, к сожалению, скончалась, пишет ipn.md.

Водитель находится на свободе, в его отношении заведено дело. Если он будет признан виновным в произошедшем, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением прав на срок до 4 лет.