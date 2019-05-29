В Окнице с территории бывшего сахарного завода украли километр железной дороги

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Более километра железной дороги было похищено с территории бывшего сахарного завода в городе Фрунзе Окницкого района. Также пропали шесть стрелочных переводов.

Информация в полицию поступила в понедельник, 27 мая, а кража произошла в период с 22 по 25 октября 2018 года, пишет realitatea.md. Государственному предприятию “Железные дороги Молдовы” был нанесён ущерб в размере более 400 тыс. леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. У правоохранителей пока нет подозреваемых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.