В Окнице разыскивают пропавшего без вести 13-летнего мальчика

В Окнице разыскивают пропавшего без вести 13-летнего мальчика

13-летний Даниил Рошка пропал 19 декабря. Мальчик был замечен в компании парня лет 20, который всегда ходит с гитарой.

Сообщение о пропаже Даниила Рошки опубликовано в социальной сети, на странице поискового добровольческого отряда «COD». Согласно представленной информации, мальчик проживает в городе Окница, по адресу: ул. Малиновски, 34А.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие, лицо овальное, есть шрам на правой брови.

Был одет в черную куртку до колен, голубые джинсы, обут в обувь темного цвета. За спиной был рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112.

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