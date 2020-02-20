В Окнице пьяная драка приятелей закончилась смертью одного из них

В Окнице пьяная драка приятелей закончилась смертью одного из них

Жуткий инцидент произошёл вчера вечером в Окнице.

По данным местной полиции, 46-летнего мужчину убил его 36-летний приятель, пришедший в гости. Сначала они распивали алкогольные напитки, а когда между ними разразился конфликт, хозяин дома напал на своего гостя с молотком. Тот, в свою очередь, взял кухонный нож и ударил приятеля в ногу, пишет deschide.md.

Раненый скончался до прибытия “скорой”. Виновника трагедии задержали на 72 часа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md