В Окнице пьяная драка приятелей закончилась смертью одного из них

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Жуткий инцидент произошёл вчера вечером в Окнице.

По данным местной полиции, 46-летнего мужчину убил его 36-летний приятель, пришедший в гости. Сначала они распивали алкогольные напитки, а когда между ними разразился конфликт, хозяин дома напал на своего гостя с молотком. Тот, в свою очередь, взял кухонный нож и ударил приятеля в ногу, пишет deschide.md.

Раненый скончался до прибытия “скорой”. Виновника трагедии задержали на 72 часа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.