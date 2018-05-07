В Окнице пенсионер скончался, будучи сбитым поездом

Трагедия произошла утром накануне, 6 мая, около 10.40, на городском железнодорожном вокзале.

Там 84-летний мужчина вышел на перрон и встал близко к путям. В какой-то момент его сбил поезд Москва-Кишинев, проезжавший мимо. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет medianews.md.

Напомним, в тот же день, но вечером, около 19.00 на станции в селе Пырлица женщину сбил поезд Кишинев-Бухарест. Согласно информации полиции, 43-летняя женщина уснула на путях, будучи нетрезвой.