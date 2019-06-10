В огороде жителя Чекан нашли и выкопали 48 кустов конопли (ВИДЕО)

В огороде жителя Чекан нашли и выкопали 48 кустов конопли (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Чеканы пресекли незаконную деятельность 22-летнего жителя района. Мужчина занимался выращиванием конопли на своём участке.

В результате обыска правоохранители обнаружили 48 кустов конопли, которые мужчина выращивал во дворе своего дома. Наркосодержащие растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу. В зависимости от её результатов нарушителя привлекут к ответственности.

Напомним, что столичная полиция продолжает бороться с выращиванием наркосодержащих растений в рамках спецоперации “МАК-2019”.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md