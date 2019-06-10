В огороде жителя Чекан нашли и выкопали 48 кустов конопли (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы пресекли незаконную деятельность 22-летнего жителя района. Мужчина занимался выращиванием конопли на своём участке.

В результате обыска правоохранители обнаружили 48 кустов конопли, которые мужчина выращивал во дворе своего дома. Наркосодержащие растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу. В зависимости от её результатов нарушителя привлекут к ответственности.

Напомним, что столичная полиция продолжает бороться с выращиванием наркосодержащих растений в рамках спецоперации “МАК-2019”.