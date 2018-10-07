В офисе ПСРМ на Рышкановке открыт пункт сбора помощи для пострадавших от взрыва

Об этом у себя на странице в соцсети сообщил муниципальный советник фракции ПСРМ Сергей Басюк-Брынзей.

Так, сегодня, 7 октября, по адресу офиса ПСРМ на Рышкановке: ул. Мирон Костин 18/2, открыт пункт сбора помощи для пострадавших от взрыва на Московском проспекте 11/5. Для дополнительной информации можно позвонить по номеру 022 877 001.

Напомним, что вчера, 6 октября, в многоэтажном доме на Рышкановке произошёл мощный взрыв, в результате которого были разрушены квартиры с 14 по 18 этаж. На месте ЧП были найдены бездыханные тела ребёнка и женщины. Ещё 77-летний мужчина скончался от полученных травм в больнице. Предварительной причиной происшествия является взрыв газового баллона, найденного на 16 этаже здания.