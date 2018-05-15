В офисах многих строительных компаний в Кишиневе прошли обыски

В офисах многих строительных компаний в Кишиневе прошли обыски

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами проводит расследование в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, с 2016 года и до сих пор нарушители причинили ущерб государственному бюджету в размере не менее 8 миллионов леев, пишет tv8.md.

Так, было установлено, что принимающие решения лица в строительных компаниях, включали фальшивые данные о доходах и расходах в декларации по налогу на прибыль от предпринимательской деятельности. Кроме того, подозреваемые платили сотрудникам зарплату в «конверте», избегая тем самым уплаты налогов.

На данный момент производятся обыски в офисах компаний, в домах лиц, принимающих решения, а также по другим адресам.

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