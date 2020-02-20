В одном из столичных секторов эвакуировали несколько “забытых” хозяевами машин

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Брошенные автомобили, которые занимают место на улицах столичного сектора Буюканы, начали эвакуировать. Так, сегодня рабочие вывезли две машины, которые годами простаивали на улице Каля Ешилор.

По словам претора сектора Буюканы, автомобили находятся на территории Муниципального предприятия по жилищным услугам сектора Буюканы (ул. И. Некулче). Владельцы смогут их забрать только после того, как покроют затраты на их эвакуацию, передаёт deschide.md.

Претура сектора Буюканы идентифицировала более 20 забытых автомобилей, которые годами стоят на улицах и во дворах жилых домов. Некоторые из них служат для хранения мусора, другие становятся домом для бродяг, отметил претор сектора Буюканы.